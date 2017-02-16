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16 февраля 2017, 13:51
археология геология

Древняя керамика рассказывает о колебаниях магнитного поля Земли

Oded Lipschits/UViewNews

Исследователи из Тель-Авивского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали хорошо датированные образцы керамики, найденные в Иудейской пустыне, чтобы проследить за изменениями магнитного поля Земли с VIII – II век до нашей эры.

Последние полтора века отмечается ослабление напряженности земного магнитного поля, в чем часто видят признак скорой инверсии – смены магнитных полюсов Земли (подробнее об этом можно прочитать в специальном очерке). Но результаты нового исследования показывают, что оснований для таких прогнозов нет, так как напряженность магнитного поля волнообразно колебалась на протяжении тысяч лет, и за спадами следовали периоды ее возрастания.

Согласно нынешнему исследованию, а также работе, опубликованной авторами в 2009 году, в VIII веке до нашей эры наблюдался максимум усиления напряженности магнитного поля Земли за последние 100 тысяч лет. Они дали этому событию название «скачек железного века» (Iron Age Spike). Ведущий автор исследования археолог Эрез Бен-Йосеф (Erez Ben-Yosef) подчеркивает, что нынешнее ослабления магнитного поля не уникально, и такие события часто повторялись в последние тысячелетия.

Данные о древнем магнитном поле удается получить благодаря тому, что керамика, как и многие другие материалы, подвергающиеся при изготовлении нагреву, а после остывающие, (кирпичи, медный шлак) фиксируют данные о направлении линий магнитного поля в момент, когда их температура опускается до определенной точки («точка Кюри»). Этим же свойством обладают природные горные породы, пережившие разогрев и охлаждение, например, вулканическая лава.

Доктор Бен-Йосеф отмечает, что в свою очередь данные о древнем магнитном поле, зафиксированные в керамике, можно использовать для датировки археологических находок. Сейчас ученый и его коллеги работают над созданием максимально подробной «археомагнетической летописи» Ближнего Востока. Такой метод датировки можно использовать, когда среди археологических находок нет органических материалов и, следовательно, нельзя применить радиоуглеродное датирование.

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