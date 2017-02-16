Путин выразил обеспокоенность попытками Киева организовать теракты в России

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ, посвященном итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения национальной безопасности на перспективу, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил усиление военно-политического и экономического соперничества между глобальными и региональными центрами влияния, а также отдельными государствами: «Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России».

Москва обеспокоена попытками Киева организации террористической и диверсионной деятельности в России, заявил Владимир Путин: «Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить».