В Минобороны потребовали разъяснений Пентагона по поводу «позиции силы»

Минобороны России ждет разъяснений военного ведомства США в связи с заявлением его главы Джеймса Мэттиса о необходимости разговаривать с Москвой «с позиции силы», заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — цитирует слова Шойгу RT.

Министр отметил, что в Баку на встрече начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ожидают разъяснений позиции Пентагона по заявлению Мэттиса.

16 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, что диалог с Россией следует выстраивать с позиции силы. «Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы», — сказал Мэттис.