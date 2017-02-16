Выгоду России от соглашения с ОПЕК оценили в 1,5 трлн рублей

Снижение добычи нефти, согласованное между странами ОПЕК и еще 11 государствами, включая Россию, уже повлияло на стоимость этого сырья. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, в январе, согласно договоренности, добыча нефти в России снизилась на 117 тысяч баррелей в сутки.

Он также отметил, что выпадающие из-за этого доходы бюджета многократно компенсируются ростом цен на нефть на мировых рынках.

«Без достижения договоренностей о сокращении добычи цена на нефть могла быть 35-40 долларов за баррель, а сейчас она примерно 55 долларов за баррель. Эта разница в 10-15 долларов дает бюджету и компаниям минимум 110 млн долларов дополнительных доходов в день», — сообщил Новак.

Он отметил, что таким образом в год бюджет может получить около 1,5 трлн рублей дополнительного дохода, а компании — еще 700 млрд рублей.