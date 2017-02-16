Конгресс США рассмотрит запрет Трампу отменять санкции против России

На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект, оставляющий вопрос отмены санкций в отношении другого государства в исключительной компетенции высшего американского органа законодательной власти, сообщает Reuters.

В случае принятия законопроекта указы прежнего президента США Барака Обамы о введении и продлении санкций в отношении России получат силу законов – соответственно, отменить их без согласия Конгресса действующий американский президент Дональд Трамп не сможет.

Законопроект, внесенный группой сенаторов и членов Палаты представителей (в их числе Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио), предусматривает введение периода в 120 дней перед отменой санкций. При этом президент США сможет своим указом снять санкции лишь в том случае, если Конгресс не примет запрещающую резолюцию.

Член Палаты представителей Адам Смит, комментируя данную законодательную инициативу, пояснил: «Мы каждый день узнаем все больше о секретных делах доверенных лиц президента Трампа с российским правительством. Мы не знаем полностью, насколько далеко зашло это общение, но если администрация попытается ослабить санкции против России сейчас, это будет выглядеть подозрительно».

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн рассказал о деталях бесед с послом России в США. По его словам, вопрос снятия санкций против РФ не обсуждался. После того, как информация о беседах была обнародована, Флинн вынужден был уйти в отставку.