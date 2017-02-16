16 февраля 2017, 11:01
Глава «Трезвой России» предложил окрашивать метиловый спирт
Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил окрашивать метиловый спирт, чтобы избежать массовых отравлений, как это произошло в Иркутской области в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.
«На мой взгляд, логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу», — заявил Хамзаев.
С соответствующим предложением он намерен обратиться к Росспиртпрому.
В свою очередь, Минпромторг совместно с Росалкогольрегулированием ранее предложили денатурировать метанол, придавая ему специфический неприятный запах.
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