СМИ сообщили о слежке российских Су-24 за испанским фрегатом в Черном море

Два российских бомбардировщика Су-24 следили за испанским фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон» в Черном море после учений НАТО, сообщает РБК со ссылкой на испанскую газету ABC.

По словам военных источников газеты, российские самолеты следили за кораблем, когда он находился в международных водах после участия в учениях НАТО «Морской щит — 2017».

«Наблюдение самолетами России является нормой в этой морской зоне деятельности», — отметил источник издания.

Учения Североатлантического альянса «Морской щит — 2017» проходили с 1 по 11 февраля. В них принимали участие вооруженные силы восьми стран НАТО — Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании, а также военнослужащие Украины.

Черноморский флот отслеживал действия кораблей НАТО с помощью нескольких кораблей разведки, морской авиации и комплексов электронного слежения на суше.

14 февраля Минобороны США заявило об опасном пролете российских военных самолетов над американским эсминцем Porter в Черном море. Экипаж эсминца назвал действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными».