Тиллерсон подтвердил готовность США к восстановлению отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что президент США Дональд Трамп готов работать над восстановлением российско-американских отношений, подорванных администрацией прежнего американского лидера Барака Обамы. Об этом заявил Сергей Лавров после беседы с Тиллерсоном в Бонне, сообщает «Интерфакс».

Лавров отметил: «Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент Трамп, преодолевать этот период и устранять все наносное и искусственное при понимании, что в отношениях, конечно же, всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования, решения, и все разногласия, конечно же, мы за один присест не преодолеем».

Глава МИД России сообщил, что в ходе встречи «Мы затронули и двусторонние отношения, которые были существенно подорваны администрацией Обамы, особенно в его последние месяцы», однако тема антироссийских санкций не поднималась: «Нет, вопрос санкций не обсуждался. Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто эти санкции продвигал, должны оценить для себя, насколько это эффективно и отвечает нормальному общению между государствами и насколько искусственное стремление политизировать эту тему отвечает интересам самих государств, которые к этому причастны».

Лавров и Тиллерсон обсудили тему борьбы с терроризмом, ситуацию на Украине и в Афганистане.

«Понятно, что мы не могли решить все проблемы, я думаю, что мы никогда их не решим в отношениях между двумя такими крупными державами, как РФ и США. Но у нас есть общее понимание, что по тем вопросам, где наши интересы совпадают, – а таких сфер немало, – мы должны двигаться вперед, показывать способность США и РФ выполнять ту роль, которая им отведена», – отметил министр.