На Украине призвали заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает 112.ua.

По его словам, эти сервисы «сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».

«Надеюсь, что и министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», — отметил советник министра.

По данным «Одноклассников», которые приводит РБК, их ежемесячная аудитория на Украине составляет 9,5 млн человек.

Агентство SimilarWeb подсчитало также, что на Украину в январе 2017 года приходилось 17,6% от общего трафика «ВКонтакте». В стране эта соцсеть занимает первое место.