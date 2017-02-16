На организатора пробега кубанских фермеров завели дело о взятке

Лидер движения «Вежливые фермеры» Алексей Волченко стал фигурантом дела о взятке, пишет «Кавказский узел».

Летом 2016 года Волченко выступил одним из организаторов пробега кубанских фермеров на тракторах в Москву. Они хотели привлечь внимание властей к рейдерским захватам земли. Протестующих задержал ОМОН в Ростовской области.

По словам Волченко, он обратился к знакомому, чтобы узнать, можно ли его отцу, перенесшему инфаркт, получить водительские права. Тот якобы заявил, что для получения справки нужно заплатить врачам взятку.

«Я решил, что это незаконно и обратился в ОБЭП Калининского района с заявлением на этого мужчину. Следователь пообещал, что его задержат во время передачи денег», — сказал Волченко.

Однако в итоге задержали его самого. В его доме был проведен обыск.