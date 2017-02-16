16 февраля 2017, 20:05
«Яндекс» подорожал на бирже почти на 25 млрд рублей
За день общая стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже выросла на 24,6 млрд рублей и достигла 399,6 млрд рублей, сообщает RNS.
Рост стоимости акций компании, как следует из данных биржи, составил 6,46% — до 1401 рубля за акцию на момент закрытия торгов
На американской бирже NASDAQ акции «Яндекса» к 12:00 по Нью-Йорку (20:00 мск) торговались по 24,63 доллара (примерно 1412 рублей) за акцию. Рост составил 5,9%.
Стоимость компании на американской бирже достигла 7,79 млрд долларов.
RNS отмечает, что капитализация компании выросла после выхода финансового отчета за 2016 год. Отчет показывает рост чистой прибыли «Яндекса» на 16% за год — до 14,1 млрд рублей.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое