В открытом правительстве предложили отложить «пакет Яровой» до 2019 года
Экспертная группа под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова изучила инициативу об отмене «пакета Яровой» и предлагает вначале опробовать его в ходе пилотных проектов, пишут «Ведомости».
Источник, близкий к экспертной группе, сообщил изданию, что из-за этого сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года.
Также эксперты рекомендуют правительству провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения «пакета Яровой».
В открытом правительстве считают необходимым исключить необходимость хранения интернет-видео, IPTV и другого избыточного трафика, который обеспечивает до 80% всей передаваемой по интернету информации.
Также эксперты отмечают, что наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация.
По данным издания, 17 февраля под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича пройдет совещание в правительстве, на котором и обсудят предложения открытого правительства.
Открытое правительство — орган, координирующий раскрытие данных госструктурами — от портала госзакупок до публикации всех законодательных актов и обсуждения законопроектов.