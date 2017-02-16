В открытом правительстве предложили отложить «пакет Яровой» до 2019 года

Экспертная группа под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова изучила инициативу об отмене «пакета Яровой» и предлагает вначале опробовать его в ходе пилотных проектов, пишут «Ведомости».

Источник, близкий к экспертной группе, сообщил изданию, что из-за этого сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года.

Также эксперты рекомендуют правительству провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения «пакета Яровой».

В открытом правительстве считают необходимым исключить необходимость хранения интернет-видео, IPTV и другого избыточного трафика, который обеспечивает до 80% всей передаваемой по интернету информации.

Также эксперты отмечают, что наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация.

По данным издания, 17 февраля под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича пройдет совещание в правительстве, на котором и обсудят предложения открытого правительства.

Открытое правительство — орган, координирующий раскрытие данных госструктурами — от портала госзакупок до публикации всех законодательных актов и обсуждения законопроектов.