Мария Захарова стала соответчиком по иску Regnum к МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привлечена в качестве соответчика по иску информагентства Regnum к МИД России, передает ТАСС.

Такое решение принял Пресненский районный суд Москвы.

Regnum судится с МИДом, требуя опровергнуть фразу Захаровой о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание межнациональной розни журналисты Regnum использовали в своих материалах слово «недонарод» или «недогосударство» по отношению к белорусам.

«Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы ходатайствуем о ее привлечении к слушаниям дела», — заявил юрист Regnum Валерий Шахов.

Захарова, в свою очередь, отметила в Facebook, что в материалах, опубликованных агентством, содержалось слово «недогосударство» и утверждение, что «белорусы не являются национальной группой».

«Именно поэтому был сделан общий вывод, распространяющийся на всех, о том, что употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", недопустимо, непотребно. Замечу, что МИД никого не обвинял и не подавал в суд за использование слов и выражений», — сообщила представитель МИДа.

«Так как я озвучивала позицию министерства иностранных дел России, то этим вопросом занимается юридическая служба МИД», — добавила она.