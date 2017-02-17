Навальный обжаловал новый приговор по «Кировлесу»

Защита политика Алексея Навального подала кассационную жалобу на приговор кировского райсуда по повторному делу о хищениях в «Кировлесе». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Помимо Навального был осужден предприниматель Петр Офицеров.

«В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления», — отметил защитник.

8 февраля райсуд вновь признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей «Кировлеса» путем растраты. Офицеров был признан пособником преступления.

Навальный получил пять лет условного срока, Офицеров — четыре года условного заключения.