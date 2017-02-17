Избившему водителя скорой костромичу запретили ходить в бары и кафе

Мировой суд в городе Мантурово Костромской области вынес приговор двум местным жителям, избившим водителя скорой помощи. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года оба молодых человека 18-ти и 16-ти лет ночью находились у одного из баров в Мантурово. Там они услышали, что одного из посетителей заведения ранили ножом, и вызвали скорую помощь, после чего ушли.

18-летний парень был пьян. Он несколько раз звонил диспетчеру скорой и возмущался, что машина с бригадой медиков не встретилась им на пути.

В действительности же машина дважды приезжала к бару, однако пострадавших там не было.

Не знавший это молодой человек вызвал бригаду скорой еще раз — к одному из магазинов. Он сообщил, что пострадавший с ножевым ранением находится там.

После того как бригада приехала, 18-летний житель разбил в машине боковые зеркала.

«Чтобы отогнать молодого человека, водитель покинул автомобиль. В этот момент 16-летний приятель вступился в конфликт. Произошла потасовка, в ходе которой молодыми людьми водителю нанесено несколько ударов руками и ногами, удар кулаком по лицу», — говорится в сообщении.

Суд назначил 18-летнему фигуранту 140 часов обязательных работ. Несовершеннолетнему на полгода запретили посещать места общепита, в которых продается алкоголь.