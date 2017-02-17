ЦБ выявил еще один способ отмывания денег

Центробанк обратился к банковскому сектору с просьбой внимательнее проверять переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара, поскольку подозревает, что эти контракты могут использоваться для отмывания денег, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя председателя правления ЦБ Дмитрия Скобелкина.

В письме отмечается, что количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а их масштабы дают основание предполагать, что их цель – незаконный вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.

Скобелкин напоминает, что банк вправе отказать в осуществлении перевода средств, если заподозрит фальсификацию документов либо клиент не предоставит их полный комплект (паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие). При наличии подозрений в чистоте операции банк должен уведомить Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось о раскрытии другой схемы отмывания денег – через службу судебных приставов.