В ЦБ назвали нормой укрепление курса рубля

Центральный банк России считает нормальным повышение курса рубля на бирже, заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева. Ее слова приводит Finanz.ru.

«Если отклонение курса от неких расчетных фундаментальных значений и есть, то оно в пределах нормы», — заявила замглавы ЦБ.

«Валютный курс в России плавающий, — отметила она, — такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим».

По словам Юдаевой, ЦБ сохранит фокус на снижении инфляции.

Между тем российская валюта стала фаворитом среди биржевых игроков, стремящихся заработать на валютном курсе. Это еще больше подстегивает укрепление рубля.

Для снижения роста национальной валюты Минфин через ЦБ с февраля производит закупки валюты на бирже.