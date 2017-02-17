Чеченский батальон оставят в Сирии до августа

Батальону военной полиции из Чечни продлили сроки нахождения в Сирии – он останется там до августа, сообщил 17 февраля «Кавказский узел» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Изначально планировалось, что чеченские военнослужащие, направленные в декабре 2016 года в Сирию, пробудут там один месяц, но затем командировка была продлена до марта текущего года.

«Мы ожидали, что ребята вернутся домой уже в ближайшие пару недель, то есть к концу февраля, как было обещано. Но сейчас говорят, что их решено оставить там до августа. Почему это сделано, непонятно», – рассказал изданию житель Чечни, сын которого сейчас находится в Алеппо.

По словам еще одной собеседницы издания, родственник которой также находится в составе батальона в Сирии, изначально чеченским военным говорили, что «командировка будет всего месяц, и что они будут охранять военный аэродром». Но потом их отправили в Алеппо, а командировку продлили с одного месяца до трех.

14 февраля появились сообщения, что командировка чеченских военных в Сирии завершена - их заменят коллеги из Ингушетии, которые продолжат выполнять поставленные перед батальоном задачи по обеспечению безопасности российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон.

500 чеченских контрактников отправили в Сирию в первой декаде декабря. По словам главы республики Рамзана Кадырова, они прошли усиленную военную подготовку и теперь знают, как выявлять террористов, «знают, как найти общий язык с народом».