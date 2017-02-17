Сестру короля Испании признали невиновной по делу о налоговых махинациях

Сестру короля Испании принцессу Кристину признали невиновной в соучастии в уклонении от уплаты налогов, сообщает 17 февраля Reuters.

Муж Кристины Иньяки Урдангарин признан судом виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Несмотря на признание невиновной по уголовному делу, сестра короля Испании Филиппа VI должна будет выплатить штраф в 265 тысяч евро по административному делу.

Инфанта стала первым членом королевской семьи Испании, представшим перед судом. Кристине и ее мужу грозило 8 и 19,5 лет лишения свободы.