17 февраля 2017, 19:40
В КНДР прокомментировали убийство брата Ким Чен Ына
В Северной Корее считают, что малайзийские власти пытаются утаить факты, относящиеся к расследованию убийства Ким Чен Нама, старшего сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.
Напомним, Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура.
Власти Малайзии расследуют убийство, поскольку оно было совершено на их территории. Выдать тело Ким Чен Нама КНДР они отказались.
В Северной Корее утверждают, что Малайзия находится «в сговоре с враждебными силами».
Ранее появились сообщения, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за денег – речь идет о наследстве, полученном Ким Чен Намом от отца, предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира, а также о секретных фондах, которые принадлежали дяде погибшего, Чан Сон Тхэку.
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