В КНДР прокомментировали убийство брата Ким Чен Ына

В Северной Корее считают, что малайзийские власти пытаются утаить факты, относящиеся к расследованию убийства Ким Чен Нама, старшего сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.

Напомним, Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура.

Власти Малайзии расследуют убийство, поскольку оно было совершено на их территории. Выдать тело Ким Чен Нама КНДР они отказались.

В Северной Корее утверждают, что Малайзия находится «в сговоре с враждебными силами».

Ранее появились сообщения, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за денег – речь идет о наследстве, полученном Ким Чен Намом от отца, предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира, а также о секретных фондах, которые принадлежали дяде погибшего, Чан Сон Тхэку.