Мутко назвал страшилкой фильм BBC о российских фанатах

Снятый британским телеканалом BBC документальный фильм о российских болельщиках похож на страшилку и является очередным элементом информационной кампании по дискредитации России, заявил 17 февраля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Фанатское движение сегодня – это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?» – цитирует слова Мутко ТАСС.

«Надо абсолютно трезво на все это смотреть – идет информационная кампания по дискредитации. Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране – будь то Англия, Россия – есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России», – отметил вице-премьер.

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков заявил ТАСС, что фильм BBC является очередной провокацией, направленной против проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Это очередная провокация, очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018, поэтому мы относимся к происходящему спокойно, продолжаем готовиться к проведению турнира, – заявил министр спорта. – Вопрос безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 – один из главных. Уверен, что они пройдут в теплой и дружественной обстановке – мы гарантируем безопасность участникам и гостям футбольного турнира», – сказал Колобков.

МВД РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что правоохранительные органы начали проверять фанатов, которые снялись в фильме. Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.

Фильм британской телерадиовещательной корпорации «Армия российских хулиганов», показанный в ночь на пятницу, 17 февраля, рассказывает о российских футбольных болельщиках, которые будто бы намерены отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе во время чемпионата Европы.