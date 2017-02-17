СМИ оценили расходы бюджета на отдых Трампа

Траты американского бюджета на организацию досуга нового президента США Дональда Трампа по его привычкам и вкусу могут составить миллионы долларов, пишет The Washington Post.

По подсчетам издания, поездки Трампа в загородный клуб Mar-a-Lago («зимний Белый дом») для игры в гольф – а после избрания президентом Трамп совершил уже три такие поездки – обошлись в 10 млн долларов.

При этом Обама за все время президентства потратил на собственный, а также совместный с семьей отдых 97 млн долларов.

Дополнительные расходы бюджет несет на организацию охраны Trump Tower, где сейчас живет первая леди Меланья Трамп с сыном – 183 млн долларов в год.