В Северной Осетии задержали четырех координаторов «групп смерти»

Сотрудники МВД Северной Осетии выявили и задержали четверых жителей республики, которые выполняли роль координаторов «групп смерти», сообщил представитель ведомства Альберт Сабанаев на совещании по профилактике суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

По словам Сабанаева, двоим из задержанных меньше 18 лет.

Подозреваемые отправляли СМС знакомым с предложением вступить в некую игру. Предполагается, что участники игры, выполняя задания, могли в конце совершить суицид.

«Задержанные объяснили свой поступок желанием разыграть товарищей», — говорится на сайте республики.