В метро Москвы сократят должность дежурного у эскалатора

Московский метрополитен в скором времени сократит должности дежурных у эскалаторов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Там сообщили, что вместо этой должности в штате появятся слесари-электрики.

Всем дежурным «будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий».

В метрополитене заявляют, что «это положительно скажется на материальном благосостоянии работников, которые пройдут курсы повышения квалификации и, соответственно, смогут занимать более высокооплачиваемые должности».

«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах», — говорится в пресс-релизе.

Там также сообщается, что помимо контроля у эскалатора следить за перемещением пассажиров будут с помощью камер видеонаблюдения.