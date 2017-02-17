Европарламент проголосовал за создание армии ЕС

Члены Европарламента проголосовали за принятие резолюции о создании единой общеевропейской армии, сообщает BBC.

Резолюцию, предложенную бывшим премьер-министром Ги Верхофстадтом, поддержали 282 члена Европарламента, 269 депутатов проголосовали против, 83 воздержались.

Кроме того, резолюция предусматривает создание поста министра финансов ЕС и содержит положения об усилении централизации интеграционного объединения.

Напомним, в ноябре 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о невозможности для ЕС полагаться на США в плане обеспечения безопасности из-за избрания главой Белого дома Дональда Трампа, в связи с чем Евросоюзу следует приступить к созданию собственной единой армии.

Вслед за этим верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что план ЕС по обороне и безопасности не предполагает создания европейской армии.