В Кремле объяснили отказ Трампа от «нового старта» с Россией

Президент США Дональд Трамп несколько изменил отношение к России из-за активной антироссийской кампании западных СМИ, пишет The Financial Times со ссылкой на некий источник в Кремле.

Собеседник издания считает, что кампания оказалась настолько «ядовитой», что отпугнула Трампа и заставила его изменить мнение относительно «нового старта» в российско-американских отношениях.

17 февраля Дональд Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что мог бы взять «жесткий курс» в отношениях с Россией, но это повредило бы сотрудничеству. От конкретики Трамп отказался, заявив о нежелании говорить о «военных и некоторых других делах».

Трамп прокомментировал сообщения СМИ о появлении разведывательного корабля «Виктор Леонов» вблизи побережья США: «Лучшее, что я мог бы сделать — это разнести этот корабль, который в 30 милях от берега. Каждый в этой стране сказал бы: "О, здорово". Это не здорово».

«Я бы хотел суметь наладить отношения с Россией», – подытожил американский президент.