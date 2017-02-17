В Минюсте России захотели выдачи атаковавших Су-24 турок

Ратификация Госдумой договора с Турцией о правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников может привести к экстрадиции в РФ турок, виновных в смерти российских пилотов. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Максим Травников на обсуждении документа в Госдуме, передает ТАСС.

Российский Су-24 с двумя пилотами на борту был сбит турецкими ВВС на границе с Сирией. После того как летчики катапультировались, с земли одного из них застрелил повстанец, гражданин Турции Алпарслан Челик. Второго спасли российские военные, однако один из военнослужащих при этом был убит.

По словам замминистра, «потенциально лица, которые могут быть подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании этого договора».

Он также отметил, что Турция «в принципе осуществляет выдачу своих граждан».

При этом чиновник не уточнил, добивается ли Россия выдачи только Челика или еще и турецких пилотов.