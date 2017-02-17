Сергей Лукьяненко рассказал о блокировке своей страницы на Facebook

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сообщил «Ленте.ру» о том, Facebook заблокировал его аккаунт.

По словам собеседника издания, он завел профиль в этой социальной сети около недели назад, причины блокировки ему неизвестны.

«Вполне возможно, это чья-то дурная шутка, либо же действия недоброжелателей, а может, и рядовая проверка от Facebook», — заявил писатель.

В самой соцсети при поиске по имени писателя выдается аккаунт Sergey.Lukyanenko, однако там отмечается, что это не официальная страница литератора.

Лукьяненко известен благодаря роману «Ночной дозор», по которому был снят одноименный фильм и его продолжение — «Дневной дозор».