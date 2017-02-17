Россия к лету погасит последний долг СССР

России осталось расплатиться с последним долгом бывшего СССР. Речь идет о 125,2 млн долларов, которые должна получить Босния и Герцеговина как правопреемница Югославии.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве РФ, соглашение о погашении этого кредита готово и ожидает подписания. По оценке собеседника газеты, погашение будет произведено до лета.

В Минфине изданию подтвердили, что этот долг будет выплачен до конца этого года.