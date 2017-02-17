Крымские пограничники задержали бойца добровольческого батальона Украины

Российские пограничники задержали в Крыму участника украинского добровольческого формирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на погрануправление ФСБ по республике Крым.

По сообщению ведомства, гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев пытался проникнуть в Крым в обход пункта пропуска.

«В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана», — говорится в пресс-релизе погрануправления.

Задержанный, как утверждается, рассказал, что в батальоне ведется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму.

В том числе теракты якобы планируются на территории российских пунктов пропуска через госграницу.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном пересечении границы.