Путин наградит уволенных губернаторов

Президент России Владимир Путин решил наградить ушедших в отставку глав регионов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле.

По его информации, к наградам будут представлены все пятеро экс-губернаторов: бывший глава Пермского края Виктор Басаргин, бывший руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, экс-глава Карелии Александр Худилайнен, бывшие главы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев.

Ранее сегодня источники РБК и «Интерфакса» сообщили, что до региональных выборов в сентябре 2017 года других замен глав регионов не планируется.

Путин на сегодняшней встрече с пятью бывшими главами субъектов РФ заявил, что увольнения — «это совершенно естественный процесс».