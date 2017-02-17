Секретарь горкома КПРФ решил выдвинуться в мэры Москвы

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков будет баллотироваться в на пост мэра Москвы в 2018 году. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

В выборах президента Клычков участвовать не намерен.

«Важным и существенным моментом является то, что у меня есть какая-то узнаваемость и какая-то репутация. Почему бы это не использовать в реальной кампании? Я реально оцениваю свои шансы: президентская кампания — это уровень не для меня, в отличие от выборов мэра», — заявил городской депутат.

Выборы кандидата в мэры Москвы, по данным издания, могут обсудить уже на апрельской конференции горкома.