Советовавшего меньше питаться депутата посадили на прожиточный минимум

Депутат законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер будет получать ежемесячно прожиточный минимум, а также 30 600 рублей на трех детей, которые находятся на его иждивении.

Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области по заявлению самого Гаффнера, признанного банкротом летом прошлого года. Решение (.pdf) опубликовано на сайте суда.

Гаффнер просил исключить эти средства из конкурсной массы до окончания распродажи его имущества.

В январе 2015 года депутат во время рейда по мониторингу цен в продуктовых магазинах констатировал, что продукты за год подорожали на четверть и посоветовал в связи с этим «задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться».