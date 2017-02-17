Российская олимпийская чемпионка согласилась вернуть медаль

Российская легкоатлетка Александра Федорива согласилась вернуть золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, прошедших в Пекине, рассказала ТАСС мать спортсменки Людмила Федорива.

Напомним, в 2008 году Федорива вместе с Евгенией Поляковой, Юлией Гущиной и Юлией Чермошанской одержала победу в эстафете 4х100 м.

Однако после повторной проверки допинг-проб спортсменок в крови Чермошанской нашли стенозолол и дегидрохлорметилтестостерон (туринабол), запрещенные к употреблению спортсменам и являющиеся допингом.

В связи с этим «мы еще вчера связались с федерацией и сообщили о готовности вернуть медаль», сообщила мать Александры Федоривой.

Ранее стало известно, что после перепроверки проб участников Олимпийских игр 2008 и 2012 года дисциплинарная комиссия МОК лишила олимпийских медалей 19 российских легкоатлетов.