17 февраля 2017, 13:49
Депутаты Госдумы весной отправятся на военные сборы
Депутаты Государственной Думы весной смогут пройти военные сборы, сообщил на заседании нижней палаты замминистра обороны РФ Николай Панков, передает «Интерфакс».
«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной Думы», — отметил военачальник.
В парламенте он присутствовал на обсуждении законопроекта, вносящего поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Панков отметил, что сроки проведения военных сборов будут согласованы с Госдумой.
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