Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке

Сбербанк с 20 февраля снижает базовую ставку по ипотеке на один процентный пункт — до 10,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

Греф пояснил, что соответствующее решение было принято на заседании комитета по процентным ставкам.

Таким образом, в случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка по ипотеке составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%.