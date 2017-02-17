17 февраля 2017, 11:11
Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке
Сбербанк с 20 февраля снижает базовую ставку по ипотеке на один процентный пункт — до 10,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу банка Германа Грефа.
Греф пояснил, что соответствующее решение было принято на заседании комитета по процентным ставкам.
Таким образом, в случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка по ипотеке составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%.
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