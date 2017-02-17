Алексей Учитель переснимет фильм о Ермаке по требованию Минкульта

Режиссер Алексей Учитель взялся переснять еще не вышедший фильм «Сокровища Ермака» из-за претензий Минкульта, выделившего деньги на картину. Об этом пишет Life со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Создатели фильма, студия «Рок», получила 35 млн рублей от государства еще в 2014 году. Тогда предполагалось, что это будет детская приключенческая картина. В процессе работы она превратилась в комедию с рабочим названием «Позвоните Ермаку», где немолодой актер Ермак Мышкин едет в Москву пробоваться на роль в мюзикле.

«Чиновники предложили "Року" переснять фильм или вернуть деньги в казну, после чего кинематографисты выбрали первый вариант», — отмечает Life.

Сам Учитель заявил изданию, что «ситуация с фильмом рабочая».

«Эти моменты мы обсуждаем с министерством культуры. Его не приняли не потому, что в нем есть что-то запретное. Это не связано с цензурными обстоятельствами, а только с производственными», — сказал он.