СМИ сообщили об убийстве брата главы КНДР из-за наследства отца

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нам, по слухам, мог быть убит из-за денег, пишет The Korea Times.

По данным источника агентства «Ренхап», речь идет о наследстве, полученном Ким Чен Намом от отца, предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира, а также о секретных фондах, которые принадлежали дяде погибшего, Чан Сон Тхэку.

Северокорейские торговые работники назвали Ким Чен Нама «крупным игроком» в китайском административном районе Макао.

«После того, как Чан Сон Тхэкang был казнен в декабре 2013 года, его тайное заграничное состояние перешло Ким Чен Наму», — сообщил источник.

Он добавил, что старший сын Ким Чен Ира также унаследовал от отца «немалую сумму денег», так как тот чувствовал жалость к сыну, которого исключил из наследования власти в КНДР.

Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура.