В Белом доме опровергли привлечение Нацгвардии к облавам на нелегалов

Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер опроверг сообщения о том, что власти США привлекут военнослужащих Национальной гвардии к поимке нелегальных мигрантов для их последующего выдворения.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа считает необходимым мобилизацию 100 тысяч солдат Национальной гвардии для выдворения из страны нелегальных мигрантов.

Однако Спайсер заявил, что эти сообщения – ложь: «Это на 100% не соответствует действительности. Это ложь. Безответственно говорить об этом» (цитата по ТАСС).