Норвегия предупредила о резком сокращении крупнейшего в мире фонда благосостояния

Государственному глобальному пенсионному фонду Норвегии (Нефтяной фонд) грозит резкое сокращение в течение ближайших лет, если его средства продолжат использовать для покрытия бюджетного дефицита существующими темпами, заявил 17 февраля глава ЦБ Норвегии Ойстен Олсен, сообщает Bloomberg.

По словам Олсена, уже в ближайшие 10 лет Нефтяной фонд может сократиться вдвое, если государство сохранит текущие темпы заимствования из него средств или увеличит их.

Такая ситуация может сложиться, если глобальная рецессия вызовет спад мировых цен на нефть при одновременном снижении доходов от капиталовложений фонда, глава ЦБ Норвегии.

Чтобы не допустить реализации этого сценария Ольсен считает необходимым ужесточить фискальную политику на длительный срок и снизить допустимый размер заимствований из Нефтяного фонда. Также Норвегии следует провести дальнейшую диверсификацию доходов бюджета, чтобы не полагаться только на нефтяные доходы.

Самыми крупными средствами в резервах располагают Китай и Норвегия - в 2014 году в их фондах было аккумулировано 1,65 трлн и 878 млрд долларов соответственно. Третье место в рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты - их активы составляют 863 млрд долларов.