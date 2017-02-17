17 февраля 2017, 14:25
Южная Корея купила у «Лукойла» миллион баррелей нефти
Южнокорейская нефтеперерабатывающая компания SK Innovation купила у «Лукойла» одного миллиона баррелей нефти марки Urals, пишет Bloomberg.
Нефть должна быть поставлена в апреле.
«Поскольку с поставками [дубайской] нефти марки Dubai Crude стало сложнее в Азии, поставки российской нефти становятся выгодными для нас», — заявил агентству пресс-секретарь SK Innovation Ким Воокюнь.
Речь идет об ограничении добычи странными ОПЕК. Закупка российской нефти Южной Кореей произошла впервые за 10 лет.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое