Курс рубля снизился на заявлениях главы МЭР о его ослаблении

На пятничных торгах Московской биржи курс рубля снизился к доллару и евро. К концу торгов за доллар давали в среднем 58,44 рубля, что на 84 копейки выше уровня вчерашнего закрытия, за евро — 62,02 рубля, что на 58 копеек выше вчерашнего закрытия торгов.

Снижение курса произошло на фоне дешевеющей нефти и высказываний главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, сообщает «Интерфакс».

«То, что мы видим в последний месяц — это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех [в правительстве] одинаковая — мы считаем, что то укрепление… носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — сказал министр.

Он отметил, что к повышению курса рубля привели два фактора — это «притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история — это сезонность».