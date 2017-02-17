В Кремле пожурили Захарченко за желание завоевать Донбасс

Заявления лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о готовности завоевать всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины противоречит минским договоренностям, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, такие заявления — они не в русле минских договоренностей», — сказал Песков.

Он оговорился, что «с другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения».

По словам Пескова, эта напряженность возникла вследствие «провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил» и украинских добровольческих формирований.

К таким действиям представитель Кремля причислил «продолжающиеся обстрелы мирных населенных пунктов в Донбассе».