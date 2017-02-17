Песков рассказал о самостоятельности российских СМИ

Кремль не давал рекомендацию российским телеканалам ограничить присутствие в эфире новостей о США и перестать восторгаться американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику, и подобные утверждения — это очередные фейк-ньюз», — сообщил Песков журналистам.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники в российских СМИ сообщал, что Кремль дал указание федеральным каналам прекратить «подобострастно» говорить о Трампе и сократить количество новостей о нем.