«Диссернет» нашел плагиат на 56 из 57 страниц приговора Навальному

Сообщество «Диссернет» сравнило тексты приговоров политику Алексею Навальному по первому и второму делам о хищении в «Кировлесе». Выяснилось, что 56 из 57 страниц приговора почти полностью совпадают, сообщает «Дождь».

В приговоре, который вынес судья Ленинского райсуда Кирова Алексей Втюрин 8 февраля, нашлось лишь семь абзацев текста, которые не совпали с текстом решения судьи Сергея Блинова, которое он вынес в 2013 году.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин отметил, что несмотря на другой порядок вызова свидетелей, даже хронология во втором приговоре осталась от первого.

Кировский райсуд заново рассмотрел дело «Кировлеса», после того как Верховный суд отменил предыдущий приговор, по которому Навальный и бизнесмен Петр Офицеров были признаны виновными в мошенничестве. До этого ЕСПЧ признал, что деятельность фигурантов дела не отличалась от обычной предпринимательской.