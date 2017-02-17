«Хабаровские живодерки» признали свою вину

Две студентки из Хабаровска, обвиняемые в издевательствах и убийствах животных, а также в других преступлениях, полностью признали свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Генпрокуратуры на Дальнем Востоке.

Помимо девушек, которым на момент совершения преступлений было по 17 лет, по делу проходит их 18-летний знакомый.

В зависимости от роли каждого фигуранта, они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», а также «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Жертвами девушек, прозванных «хабаровскими живодерками», стали минимум 15 животных. Правоохранительные органы заинтересовались девушками, после того как в СМИ появились фотографии их издевательств над кошками и собаками, которые девушки выкладывали «ВКонтакте».

По словам представителя прокуратуры, обвиняемые «признали свою вину по всем вмененным эпизодам. Дело направлено в Индустриальный районный суд [Хабаровска]».

Он уточнил, что девушки находятся в СИЗО, срок ареста им продлен до 19 марта.