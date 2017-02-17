Полтавченко вернул на доработку закон о запрете встреч с избирателями

Петербургский губернатор Георгий Полтавченко вернул на доработку в местное заксобрание закон о запрете встреч депутатов с избирателями без согласования. Об этом сообщил представитель Полтавченко Юрий Шестериков, пишет «Фонтанка».

Губернатор предложил дополнить инициативу, отметив, что встречи с избирателями до 100 человек можно проводить без уведомления. При этом такие встречи, по мысти Полтавченко, можно будет проводить только в заранее согласованных местах.

Закон был принят депутатами Петербурга в начале февраля, после акций протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Эти мероприятия формально проводились как встречи депутатов с избирателями.

Аналогичный законопроект находится на рассмотрении Госдумы и Мосгордумы.