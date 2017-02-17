Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 февраля 2017, пятница, 11:53
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
17 февраля 2017, 11:30
биология насекомые

Ученые проверили эффективность средств от комаров

Малярийный комар
Малярийный комар
Gustave Deghilage/Flickr

Группа исследователей из Университета штата Нью-Мексико провела экспериментальную проверку целого ряда средств, предназначенных для отпугивания комаров. Их исследование было вызвано распространением в Северной и Южной Америке вирусной лихорадки Зика, переносчиками которой служат комары вида Aedes aegypti. Они же распространяют желтую лихорадку, лихорадку денге, чикунгунью и ряд других болезней. Именно комары Aedes aegypti вместе с людьми-добровольцами стали участниками эксперимента.

В эксперименте человек-приманка сидел в аэродинамической трубе, где создавался ветер со скоростью два метра в секунду. На расстоянии от одного до трех метров от человека выпускались комары, которым, чтобы добраться до жертвы, надо было преодолеть встречный ветер. Ученые считали, какое количество комаров устремится к цели. При этом человека обрабатывали различными репеллентами.

Большинство средств, использованных в эксперименте, были коммерческими продуктами. Среди испытанных репеллентов было пять спреев, пять носимых устройств и свечи с цитронелловым маслом. Увы, большинство из них не оправдало обещаний, напечатанных на их этикетках. На расстоянии один метр эффективность показали два нательных средства: диэтилтолуамид (DEET) и эфирное масло эвкалипта лимонного (Corymbia citriodora). Они сократили число устремившихся к человеку комаров на 60 %. Среди устройств показал хорошие результаты портативный вентилятор, распространявший инсектицид метофлутрин.

Прочая продукция имела слабый отталкивающий эффект или даже вовсе не оказывала воздействия на комаров. В том числе и столь популярные в качестве средства от комаров в США цитронелловые свечи. Особенно исследователи критикуют два вида приспособлений: браслеты с растительными экстрактами и устройства, которые, по утверждению производителей, отгоняют комаров высокочастотными звуковыми сигналами. Ученые предупреждают, что в условиях распространения инфекционных заболеваний надежность репеллента означает не только комфорт на природе, но и безопасность.

С результатами эксперимента можно ознакомиться на сайте журнала Journal of Insect Science.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.