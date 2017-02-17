Ученые проверили эффективность средств от комаров

Группа исследователей из Университета штата Нью-Мексико провела экспериментальную проверку целого ряда средств, предназначенных для отпугивания комаров. Их исследование было вызвано распространением в Северной и Южной Америке вирусной лихорадки Зика, переносчиками которой служат комары вида Aedes aegypti. Они же распространяют желтую лихорадку, лихорадку денге, чикунгунью и ряд других болезней. Именно комары Aedes aegypti вместе с людьми-добровольцами стали участниками эксперимента.

В эксперименте человек-приманка сидел в аэродинамической трубе, где создавался ветер со скоростью два метра в секунду. На расстоянии от одного до трех метров от человека выпускались комары, которым, чтобы добраться до жертвы, надо было преодолеть встречный ветер. Ученые считали, какое количество комаров устремится к цели. При этом человека обрабатывали различными репеллентами.

Большинство средств, использованных в эксперименте, были коммерческими продуктами. Среди испытанных репеллентов было пять спреев, пять носимых устройств и свечи с цитронелловым маслом. Увы, большинство из них не оправдало обещаний, напечатанных на их этикетках. На расстоянии один метр эффективность показали два нательных средства: диэтилтолуамид (DEET) и эфирное масло эвкалипта лимонного (Corymbia citriodora). Они сократили число устремившихся к человеку комаров на 60 %. Среди устройств показал хорошие результаты портативный вентилятор, распространявший инсектицид метофлутрин.

Прочая продукция имела слабый отталкивающий эффект или даже вовсе не оказывала воздействия на комаров. В том числе и столь популярные в качестве средства от комаров в США цитронелловые свечи. Особенно исследователи критикуют два вида приспособлений: браслеты с растительными экстрактами и устройства, которые, по утверждению производителей, отгоняют комаров высокочастотными звуковыми сигналами. Ученые предупреждают, что в условиях распространения инфекционных заболеваний надежность репеллента означает не только комфорт на природе, но и безопасность.

С результатами эксперимента можно ознакомиться на сайте журнала Journal of Insect Science.