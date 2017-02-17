Псаки дала пару советов новой пресс-службе Белого дома

Бывшая глава пресс-службы Белого дома и экс-представитель Госдепа США Джен Псаки написала статью для CNN, где ныне является политическим обозревателем.

В ней она резко критикует пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и советника президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

«Если бы у меня состоялся откровенный разговор с ними, то есть несколько вещей, которые я хотела бы предложить: хватит лгать. Если того факта, что вы говорите от имени правительства Соединенных Штатов и что американцы полагаются на информацию, которую вы сообщаете, не хватает, то достаточным основанием будет то, что реальность вокруг — это не Россия, у нас нет государственных СМИ, и вы будете пойманы на вашей лжи», — пишет Псаки.

Кроме того она советует проверять факты, изменить стратегию выступлений на телевидении и «не копировать поведение Трампа».