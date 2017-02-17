Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние отставки руководителей пяти регионов, сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил: «Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы».

При этом Путин отметил, что регионы за время руководства уже бывших губернаторов изменились в лучшую сторону, и поблагодарил за проделанную работу.

Напомним, за последние несколько дней в отставку ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Республики Карелия Александр Худилайнен.

По утверждению источников СМИ во властных структурах, на Худилайнене серия досрочных отставок российских губернаторов закончилась.